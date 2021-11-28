Tatar’a göre Kıbrıs’ın asıl sahibi Osmanlılar!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin etkin müdahalesi ile gündeme gelen bir seçim sonrasında ‘Cumhurbaşkanı’ seçtirildiği yorumlanan Ersin Tatar, son yaptığı bir açıklamada Kıbrıs’ı asıl sahibinin “Osmanlılar” olduğunu söyledi.

Tatar, Osmanlıların Kıbrıs fethine değinerek, “Bu adanın esas sahibi Osmanlılardır, Türklerdir yani biziz. Ada 80 bin şehit vererek fethedildi. 1571’den beri burada varoluş mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.



Kıbrıs adası Venedik yönetimindeyken, 1 Ağustos 1571’de Osmanlılar tarafından fethedilmişti. Osmanlı İmparatorluğu 1878 yılında adayı İngiltere’ye kiraladı. 1914'te İngiltere, Kıbrıs'ı ilhak etti. 1923'te Türkiye adanın İngiltere'ye ilhakını kabul etti. Kıbrıs, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar İngiliz sömürgesi olarak kalmıştı.



Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası 20. Dönem 3. Meclis Çalışma Toplantısı Gala Yemeğinde yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’de bir Türk Cumhuriyeti kurmanın mutluluğunu, şerefini, gururunu ve onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Tatar, Türkiye’nin adadan 40 mil uzaklıkta olduğunu belirtti ve her sabah Girne’den, Türkiye’nin Toros Dağları'nı görmekten dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.



Cumhurbaşkanı Tatar, 1878’de Osmanlıların adadan çekildiği günün Kıbrıs Türkleri için en kötü gün olduğunu, adanın İngiltere’ye kiralandığında sözleşmeye göre İngiltere’nin adayı tekrar Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti’ne devredeceğini ancak İngiltere’nin 1. Dünya Savaşı’nı fırsat bilerek adayı gasp ettiğini de anlattı.



Tatar, “KKTC’nin son asrın bir başarı öyküsü” olduğunu da iddia etti.



Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca KKTC’deki nüfusunu güçlendirmek, İngiliz dönemindeki nüfus azalmasını telafi etmek ve ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde daha fazla durabilecek bir yapı için mücadele ettiklerini söyledi.



