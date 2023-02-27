Tatar’a “deli” dedi, tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a sosyal medya üzerinden “deli” dediği gerekçesiyle tutuklanan İ.B. isimli şahıs mahkemeye çıkarıldı, kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Aykut Özkan, zanlı konumundaki İ.B.’nin “Müsfit Yayın Yapmak” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis İ.B.’nin 2 Haziran 2022 tarihinde Facebook hesabında, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın fotoğrafının üzerine “Bu adam delidir. Deli gömleği giydirilip, insanlardan uzak tutulmalı” yazarak, hakaret ettiğini, müfsit niyetli yayın yaptığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak İ.B.’nin 26 Şubat 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada tutuklandığını belirtti.

Polis, İ.B.’nin gönüllü ifade vererek Facebook hesabının kendisine ait olduğu bahse konu paylaşımı da kendisinin yaptığını “itiraf” ettiğini belirtti.

Polis: “Dil ve edebiyat uzmanlarının incelemesi için 2 ayrı üniversiteyle yazışma yapıldı”

Polis, yine mesele ile ilgili olarak İ.B.’nin Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmalar yapıldığını söyledi.

Polis, İ.B.’nin aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olduğunu ifade edip, davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Avukatı Mine Atlı, söz konusu yayının ifade özgürlüğü kapsamında yayıldığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.