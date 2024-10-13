Tatar, yarın New York’a gidiyor
Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere yarın sabah adadan ayrılacak.
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Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere yarın sabah adadan ayrılacak.
Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulides’le, 15 Ekim Salı akşamı New York’ta gayriresmî bir akşam yemeğinde buluşacak.
Gayriresmî akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak.
Ersin Tatar, yarın sabah saat 09.10'da New York temasları öncesinde Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması
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Etiketler : ERSİN TATAR