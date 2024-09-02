“Tatar, Üstel ve Töre, Famagusta dizisinin tanıtım ajansı oldular”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Tatar, Üstel ve Töre’nin, Netflix’te yayınlanacak olan “Famagusta” adlı dizinin tanıtım ajansı olduklarını söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, yapılan açıklamaların “izleme niyeti olmayan, önemsemeyen insanları dahi meraklandırdığını” ifade etti.

Akansoy, Tatar’ın “kendilerinin de film çekeceklerini söylediğini” anımsatarak, “Başrolün Sn. Tatar tarafından oynanacağı bir film kendisine de yakışır. Bir o kaldıydı çünkü. Oynasın varsın, ama acele etsin süre daralıyor” dedi.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Famagusta” adlı dizinin Netflix’te yayınlanacak olması ile ilgili açıklamalar bitmedi. O kadar ki izleme niyeti olmayan, önemsemeyen insanlar dahi şimdi izlemek için merakla dizinin yayınlanmasını bekler oldu.

Bu kadar beceriksizlik olamaz.

Tatar, Üstel, Töre vd dizinin aslında “tanıtım ajansı” oldular. Tartışmalar aldı yürüdü.

Oysa bu tür platformlarda her türlü siyasi mesaj içeren filmler var.

Üstelik engellemek de mümkün değil. Burada olmazsa, yarın başka bir platformda yayınlanır.

İçeriği bilmiyorum o yüzden birşey diyemem ama bu kadar amatör bir tavır dünya yüzünde ne görüldü ne de duyuldu.

Sayın Tatar kendilerinin de film çekeceklerini söyledi.

Başrolün Sn. Tatar tarafından oynanacağı bir film kendisine de yakışır. Bir o kaldıydı çünkü. Oynasın varsın, ama acele etsin süre daralıyor.