Tatar, temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti
Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmak üzere bu sabah ülkeden ayrıldı.
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Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmak üzere bu sabah ülkeden ayrıldı.
Tatar, Türkiye temasları kapsamında Ankara, Samsun ve Trabzon'da ziyaretlerde bulunacak ve bazı organizasyonlara katılacak.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşecek, Ankara Keçiören Belediyesi Kıbrıs Barış Harekatı Parkı açılışı ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nin yenilenen bina açılışına katılacak.
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Etiketler : ERSİN TATAR