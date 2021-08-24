Tatar: “Pasaport konusunda bazı işadamları hukuksal süreç başlatacak”

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportunun, Kıbrıslı Rum yetkililerce iptali sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “bazı iş adamlarının önümüzdeki dönemde hukusal bir süreç başlatabileceğini” ifade etti.

Tatar, bu adımın Maraş politikasında bir değişikliğe yol açmayacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT’de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

% 70 aşılı değil

Ülkedeki Covid-19 salgın yönetimine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tatar,20 ve 40’lı yaş gruplarının aşı olmaya gitmediğini, ülkenin yüzde 70’inin henüz aşılı olmadığını söyledi.

“Avrupa Birliği’nden aşıya karşı değilim”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzeye gönderdiği aşılarla ilgili “AB’den aşı alınmasına karşı olmadığı” söyleyen Tatar, aşıların hayat kurtardığını, kendi muhatabı olan AB yetkilileriyle bu çerçevede görüşmekten de hiçbir zaman kaçınmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, AB sistemine entegre olma konusunda yaşanan sıkıntının, oluşturulan sosyal medya platformuyla aşıldığını iddia etti, vatandaşların aşı sertifikası ve PCR testlerini ekleyerek, yolculuk yapabildiklerini anlattı.

Bazı yabancı havayolu şirketlerinin sorun çıkarmaya devam ettiğini de ifade eden Tatar, bunların aşılması için en iyi şekilde çalıştıklarını ve temaslarını sürdürdüklerini belirterek, bu problemlerin de yavaş yavaş aşışacağını söyledi.

AB’den gelmesi gereken ancak verilmeyen aşıların eksikliğinin TC tatarfından kapatıldığını da söyleyen Cumhurbaşkanı, İngiltere ve AB’de eğitim gören gençlerin bu bilinçle aşılandıklarını kaydetti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Anayasal bir haktır.”

Güneyden pasaportunun iptal etmesiyle ilgili olarak da konuşan atar, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türklerin söz konusu pasaportu seyahat özgürlüğü için aldığını öne sürdü.

“Bu karar hukuksuzdur, ırkçılıktır” ifadelerini kullanan Tatar, “Halkımız bu pasaportu bir kolaylık için almıştır. Anayasal bir haktır. Rum tarafının yaptığı aymazlıktır. Siyasi meseleyi bireysel boyuta çekmektir. Bu siyaseti yapmak bizim en doğal hakkımzdır ama pasaport alma noktasındaki bireysel hakların elimizden alınması doğru değildir. Benim kişisel olarak bir sıkıntım yoktur. Ama alınan bu karar doğru değildir. Kıbrıs Cumhuriyetinin kurucu ortağı olduğumuz için. Bu bir tehditdir” dedi.

“Türkiye’nin ilhak politikası yok”

Türkiye’nin Kıbrıs’ta ilhak diye bir politikası olmadığını da savunan Tatar, Türkiye’nin tek hedefinin Kıbrıs Türkü’nün kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir ülke yaratmak olduğunu savundu.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığı için bir isim önerildiğini belirten Tatar, başkan ve birkaç üye için Yüksek Adliye Kurulu’nun önümüzdeki günlerde bir karar alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyaretiyle ilgili olarak, resmi müzakerelerin başlayabilmesi için egemen eşitliğin tanınması gerektiğini belirtti.