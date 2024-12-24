“Tatar ile görüşmeye hazırım ancak henüz bir yanıt alamadık”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Christodoulides, yeni geçiş kapılarının açılması konusunu görüşmek üzere Kıbrıs Türk toplumu lideri Ersin Tatar ile görüşmeye hazır olduğunu yineledi.

Christodoulides, Birleşmiş Milletler ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi aracılığıyla önerilen tarihe henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Tatar'ın önerileri reddetmesi üzerine kamuoyu önünde tartışmaya girmeyeceğini ifade eden Christodoulides, "Eğer samimiyet varsa Tatar olumlu yanıt versin, her şeyi masada konuşalım" dedi. Christodoulides, güven artırıcı bir adım olarak gördükleri bu konuda avantaj sağlamaya çalışmadıklarını vurguladı. (CNA Türkçe)