“Tatar halktan destek görmediği için sinirleniyor, sinirlenmemeli, kenara çekilmelidir!”

CTP Milletvekili ve parti sözcüsü Sıla Usar İncirli, 20 Temmuz Resmi Geçit Töreni’nde Ersin Tatar’ın “sinirli” ve agresif bir tutum sergileyerek, tüm askeri ve sivil protokolün hatta konukların hazır bulunduğu resmi bir törende kendini kaybettiği izlenimi veren, siyasi olgunluktan yoksun bir konuşma yaptığına dikkati çekti.

“Daha da kabul edilmez ve vahim olanı 1955-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin hayatta kalmak için verdikleri onurlu mücadeleyi, yaşadıkları acıları kendi siyasi propagandasına malzeme yapmaya kalkışmış olmasıdır” diyen Sıla Usar İncirli şu ifadeleri kullandı

20 Temmuz Resmi Geçit Töreni’nde Sn. Tatar’ın yaptığı konuşmanın hem içeriğini hem de şeklini çok yadırgadım doğrusu. Sn. Tatar kendisinden başka birinin cumhurbaşkanı olması fikrine katlanamıyor belli ki toplumun hassas olduğu 20 Temmuz gününde oldukça sinirli ve agresif bir tutum sergileyerek, tüm askeri ve sivil protokolün hatta konukların hazır bulunduğu resmi bir törende kendini kaybettiği izlenimi veren, siyasi olgunluktan yoksun bir konuşma yaptı.

Daha da kabul edilmez ve vahim olanı 1955-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin hayatta kalmak için verdikleri onurlu mücadeleyi, yaşadıkları acıları kendi siyasi propagandasına malzeme yapmaya kalkışmış olmasıdır. Oysa ki yaşananlar Kıbrıslı Türklerin ortak mücadelesi ve ortak tarihidir. Toplumun bütünü tarafından verilmiş olan bu mücadele kimsenin kendi siyasi çıkarlarına alet edilmez, edilmemelidir. Mücahitler, öğrenciler, öğretmenler, hekimler ve daha niceleri sorumluluk almaktan geri durmamış, yaşamlarını tehlikeye atmaktan çekinmemiş, tarihte yerlerini almıştır.

Kıbrıs Türk toplumunun tüm zorluklara rağmen bugüne kadar gelmesini sağlayan, toplumu birlikte tutan bu onurlu mücadeledir.

Sn. Tatar seçim kazanması için toplumdan gerekli desteği görmüyorsa ve buna sinirleniyorsa bilmelidir ki bunun nedeni halkın talep ettiği çağdaş, demokratik, adil, refah ve geleceği kuracak olan yönetim ve vizyona kendisinin çok yabancı olmasıdır. Kıbrıslı Türklerin her bir bireyiyle hayatları pahasına verdikleri mücadele Sn. Tatar’ın kötü, onursuz yönetimi ve belirsiz vizyonu hüküm sürsün diye yapılmamıştır.

Kendisine sinirlenmek yerine Kıbrıslı Türklerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayamacağını artık anlayıp kenara çekilmesini salık veririz. Elbette kendini değil de halkı önemsiyorsa.

Ülkemizin kendini değil halkını düşünen, kendine değil halkına çalışan, umut olan bir lidere ihtiyacı vardır.