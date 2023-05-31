Tatar, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenecek tören için 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’ya gidiyor.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, geçen Pazar Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere davetli olarak, 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’ya gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama törenlerine katılacak olan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 4 Haziran Pazar günü yurda dönmesi bekleniyor.
Üstel de gidecek
UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Başbakanı Üstel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidecek.
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Etiketler : ERSİN TATAR