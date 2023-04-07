Tatar, Deprem Yardım Yasa Tasarısını Meclis’e iade etti
Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.
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Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.
Elde edilen bilgiye göre, Tatar, yasa tasarısını, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yeniden yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla geri yolladı.
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