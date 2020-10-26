KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet için teşekkür etti.

Birilerinin halen Türkiye’yi suçlamasını tarihi gerçeklere aykırı olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs’ta barışın sürmesinin yegane sebebi olduğunu söyledi, tarihi hatırlattı.

Müzakerelerin çökme nedeninin Kıbrıs’ın güneyinin siyasi eşitliği paylaşmak istememesi olduğunu söyleyen Tatar, “Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın hakkının çiğnenmesine de asla göz yummayacağız” dedi.

Uluslar arası alanda çok daha etkili olma hedefini belirten Tatar, Maraş’ın turizm cenneti olarak yeniden hizmet verme temennisini de belirtti.

Türkiye ile imzalanan protokollere, direktif ve destekleri ile yapılanlara işaret eden Tatar, arızası giderilen su borusu için de teşekkür etti.

Ekonomik atılım temennisini belirten Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah seviyesinin yukarı çıkarılması için hükümetlerle birlikte destekçi olacağını kaydetti.