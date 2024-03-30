Tatar, 5 Nisan’da BM Genel Sekreteri ile görüşecek
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 5 Nisan’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 5 Nisan’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı.
Tatar, New York'ta BM Genel Merkezinde yapılacak görüşmede, tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadeleyi anlatacağını ve bu engellemelere son verilmesini isteyeceğini söyledi.
Tatar, görüşmeye ilişkin açıklamaları Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nin açılışında yaptı.
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Etiketler : ERSİN TATAR