“Tarihin en büyük bütçe açığı yaşanıyor, Tatar partizanca istihdam yapıyor”

Meclis kürsüsünden konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, mayıs ayı itibariyle kamu maliyesinin bütçe gelir-gider dengesinin ciddi açıklar verdiğini belirtti. Barçın, “Ülke ekonomisi, UBP-YDP-DP Hükümeti döneminde hayatında görmediği tarihi bütçe açıkları ve eksi rakamlarla karşı karşıya. Tarihin hiçbir döneminde KKTC yılın başından itibaren eksi vermemişti. Sadece mayıs ayında bütçe 3 milyar 340 milyon TL açık verdi.” dedi. Barçın, Maliye Bakanlığı’nın dün 1 milyar 880 milyon TL yeni borçlanma ihalesine çıktığını, borç yükünün 9 milyar 792 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti. “Ülke ekonomisi bu durumda iken, hükümetin destek verdiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar neler yapıyor?” diye soran Barçın, özel danışmanların bizzat cumhurbaşkanı tarafından atanıp görevlendirildiğine dikkat çekti. Barçın, “Seçime 3,5 ay kala, son 2 ayda neredeyse 10’a yakın özel danışman atandı. Maliye Bakanlığı bu durumda iken, bunun kamu maliyesine ek yük olduğu ve liyakat ile ihtiyacın dışında, partizanca seçime yönelik bir istihdam olduğu açık ve nettir.” dedi. Barçın, Binboğa’da yaşanan mukayyitlik ve müfettiş raporlarına da değinerek, “Ersin Tatar, müdür maaşından ilgili şahsı turizm danışmanı olarak istihdam etti.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kiralanan arazilerle ilgili de konuşan Barçın, spesifik konu belliyken İçişleri Bakanı’nın Genel Kurul salonunda olmamasını eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı önergeyle 33 araziyi kamu yararı için Maliye Bakanlığı’na devrettiğini söyleyen Barçın, bu devirde nasıl bir kamu yararı olduğunu sordu.

Barçın, bu arazilerin “peşkeş” çekilmesi için nasıl sözleşmeler hazırlandığını bildiklerini söyleyerek, İçişleri Bakanlığı’nın yine kamu yararı için Akdoğan’da Maliye Bakanlığı’na tahsis ettiği araziyi kendi bünyesine aldığını ifade etti. Barçın, buradaki kamu yararının nasıl açıklandığını da sordu.

Devrim Barçın, İçişleri Bakanı’nın Genel Kurul’a gelmeyerek arazilerin peşkeş çekilmesiyle ilgili iddiaları kabul ettiğini de işaret ederek “Ülke tarihi böyle bir Meclis görmedi” diye konuştu.