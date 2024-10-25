Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Meclis Başkanlığı krizi sonrasında geçersiz oyları geçerli sayarak Meclis Başkanı seçtiğini iddia eden UBP-DP-YDP Hükümeti'ni kınadı, "Bu bir hukuk tanımazlıktır" dedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihimize demokrasi adına kara bir leke olarak geçecek olan bu hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Güven Bengihan'ın açıklaması şöyle:

"Anayasamızın I. Maddesi “KKTC devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir” demektedir.

Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşananlar maalesef Anayasamızın temel ilkelerini sarsacak niteliktedir. Halkımız adına yasama yetkisini kullanan Meclis’te maalesef hukuk katledilmiştir. 29 milletvekili bulunan UBP-DP-YDP Hükümeti iki haftaya yakın bir süre içinde üç aday için 15 kez yapılan oylamada Meclis Başkanı seçemeyince, çift mühürlü üç oyu, Meclis’te görev yapan üç hukukçunun da “geçersizdir” şeklinde yazılı beyanı olmasına rağmen geçerli sayıp gayrı yasal bir şekilde Meclis Başkanının seçildiğini ilan edip resmi gazetede yayınlamışlardır.

Tarihimize demokrasi adına kara bir leke olarak geçecek olan bu hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Halkımız adına yasa yapmak için seçilip Meclise gönderilenler; Mecliste demokrasiyi ve yasaları katlediyorsa orada bir gün dahi durmaya hakları yoktur."