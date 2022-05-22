Tanınmış eğitimci Hasan Yükselen’in üzen vedası

Ülkemizin tanınmış eğitimcilerinden Hasan Yükselen hayatını kaybetti.

Yükselen, uzun yıllar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı, Şht. Tuncer İlkokulu müdürlüğünü yaptıktan sonra kamu görevinden emekliye ayrıldı.

Yükselen emekliliği sonrasında uzun yıllar da Yakın Doğu İlkokulu’nda müdür olarak görev yaptı.

Hasan Yükselen, iki evlat, iki torun sahibiydi.

Eğitim camiasının, meslektaşlarının ve öğrencilerinin çok sevdiği Yükselen, 22 Mayıs pazartesi Lefkoşa’da toprağa verilecek.