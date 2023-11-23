“Tam anlamıyla düzelmesi zaman isteyecek”

Geçtiğimiz hafta geçirdiği bisiklet kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Berkal Volkan’ın babası Hüseyin Volkan bugün Gara Duman Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği eyleme katılarak oğlu Berkal Volkan’ın son durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi, düşüncelerini aktardı.

Hüseyin Volkan, “Ciddi bir beyin travması var. Hala daha beyin bazı şeyleri algılamıyor. Zamanla düzeleceğini söylüyorlar. Yaşı genç olduğu için daha kolay atlatabileceğini söylüyorlar. Ama dediğim gibi zaman isteyecek” şeklinde konuştu.

“Oğlumu Acil Servis’te kanlar içinde gördüm”

Volkan, eylemde söz alarak düşüncelerini aktardı. “Kelimeler boğazımda düğümleniyor” diyen Volkan, “Ben oğlumu Acil Servis’te sedyede kanlar içinde gördüm. Hiç kimse bu acıyı yaşatmasın. Bu durum hiçbir şekilde anlatılamaz” şeklinde konuştu. Bu noktadan sonra bir farkındalık yaratılmasının şart olduğunu aktaran Hüseyin Volkan, tüm kesimlerin el birliğiyle bu konuyu irdelemesi ve çözüm aranması konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Volkan konuşmasının devamında ülkeye gelen yabancı uyruklu kişilerin ehliyet alırken sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiğini de ifade etti.

Yurttaşlara çağrıda da bulunan Volkan, “Elbette ki çevremizi temiz tutacağız. Hiçbir noktaya çöp atmayacağız ama bisiklet yollarına cam veya pet şişeler atılıyor. Bisiklet sürücüsü cam parçasını önünde gördüğü zaman ona basmak istemiyor ve canını tehlikeye atıyor. Lütfen, çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim” dedi.