Talep 150 milyon TL, teklif 31 milyon TL, borçlanma 26 milyon TL

Maliye Bakanlığı’nın, 150 milyon TL borçlanma talebiyle çıktığı ihaleye, 31 milyon TL teklif verildi, borçlanma ise 26 milyon TL gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası aracılığıyla çıkılan ihale bugün sonuçlandı.

İhale 100 gün vade ile gerçekleşti. İhale sonucuna ilişkin bilgiler, KKTC Merkez Bankası resmi sitesinde duyuruldu.