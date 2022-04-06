Talat: "Bu dayatmaya karşı direnmeye devam edeceğiz"

CTP milletvekili Ongun Talat, Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü komitede muhalefetin hiçbir sözünün dinlenmediğini kaydederek, "Tüm bunlara rağmen komite başkanı parmak hesabıyla genel görüşmeyi kapattığını ilan edebiliyor. Bu dayatmaya karşı direnmeye devam edeceğiz" dedi.

İşte Talat'ın açıklaması:

"Hükümeti temsil etme iddiasıyla komitede hazır bulunan İçişleri bakanı tek bir sorumuza dahi cevap veremiyor, belli ki yasanın hiçbir maddesine hakim değil. Saatlerdir toplantıda muhalefet milletvekilleri olarak yaptığımız önerileri büyük bir kayıtsızlıkla, tek bir not bile almadan geçiştirmeye çalışıyorlar.

Tüm bunlara rağmen komite başkanı parmak hesabıyla genel görüşmeyi kapattığını ilan edebiliyor. Bu dayatmaya karşı direnmeye devam edeceğiz.."