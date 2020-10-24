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Tabipler Odası’nda Morris Başkan

Tabipler Odası’nda Morris Başkan

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Genel Kurulu’nda Dr. Yonca Morris tek aday olarak başkanlığa seçildi.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Genel Kurulu’nda Dr. Yonca Morris tek aday olarak başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Dr. İdris Deniz, Dr. Erol Barçın, Dr. Erol Taşargöl, Dr. Ergün Ökçün, Dr. Sinem Şığıt İkiz, Dr. Leman Havuzselim.

Yedek Üyeler: Dr. Onur Çelik, Dr. Zeynep Taşargöl, Dr. Fatma Deniz

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