Tabipler Odası’nda Morris Başkan
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Genel Kurulu’nda Dr. Yonca Morris tek aday olarak başkanlığa seçildi.
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Genel Kurulu’nda Dr. Yonca Morris tek aday olarak başkanlığa seçildi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Dr. İdris Deniz, Dr. Erol Barçın, Dr. Erol Taşargöl, Dr. Ergün Ökçün, Dr. Sinem Şığıt İkiz, Dr. Leman Havuzselim.
Yedek Üyeler: Dr. Onur Çelik, Dr. Zeynep Taşargöl, Dr. Fatma Deniz
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Etiketler : yonca morris, Tabipler