Süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01-15 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödediğini açıkladı.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01-15 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödediğini açıkladı.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde kuruma süt veren 738 üreticiye toplam 172 milyon 177 bin 399 TL tutarındaki çiğ süt bedeli üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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