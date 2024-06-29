Sürücünün kırıkları var 1 kişi tutuklandı

Değirmenlik-Girne Anayolunda dün sabah meydana geldiği öğrenilen trafik çarpışmasında kiralık araç sürücüsü dehşeti yaşattı. 23 yaşındaki Bekzhan Smaılov yönetimindeki ZVF 726 plakalı salon aracı ile dikkatsiz bir şekilde araçları geçmeye çalışırken, 56 yaşındaki Günay Öztavşanlılar’ın kullanımındaki KB 683 plakalı salon aracın sağ kısmına çarptı.

Kaza sonucu KB 683 plakalı araç sürücüsü Günay Öztavşanlılar Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan muayenede, boyun, sırt ve omur kemiklerinde kırık teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından taburcu olmuştur. ZVF 726 plakalı araç sürücüsü Bekzhan Smaılov tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.