“Sürdürülebilir ve denetlenebilir bir iş güvenliği sistemi eksiksiz uygulanmalı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, KIB-TEK’te iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ihtiyaç duyulan kıyafet ve ekipmanların temini için somut adımlar atıldığını ve alımların kısmen gerçekleştirildiğini açıkladı.

Peksever, sürecin yalnızca ekipman alımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, iş güvenliği uygulamalarının düzenli denetlenmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

“Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz”

Tüm kıyafet ve ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde temin edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğini belirten Peksever, çalışanların can güvenliğini esas alan, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir iş güvenliği sisteminin eksiksiz uygulanmasını istedi.

EL-SEN olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydeden Peksever, “Çalışanlarımızın can güvenliği pazarlık konusu değildir” dedi.