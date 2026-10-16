“Genç kadının tedavisi sürüyor, sonraki sürece Bakanlık karar verecek”

Berivan BABAHAN

KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, YENİDÜZEN Gazetesinin gündeme taşıdığı, İstanbul’da parkta yaşayan genç kadının son durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yaptı.

Mendeli, genç kadının durumunu takip ettiklerini söyledi. Ayrıca, konsolosluk olarak yapılan girişimler neticesinde, Türkiye’nin İstanbul ilinde yer alan ilgili tüm kurumların konunun takipçisi olduklarını da ekledi.

Öte yandan Mendeli, doktorlarla birebir görüştüğünü ve sağlık durumu ile ilgili gereken bilgilerin bizzat kendisine aktarıldığını kaydetti.

Mendeli, genç kadının sağlık durumuna göre atılacak sonraki adımların KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirleneceğini de ifade etti.

“Sağlık sorunu ile ilgili tedavisi devam ediyor”

KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, genç kadının bir takım sağlık sorunları bulunduğunu ve şu an İstanbul’da bulunan bir şehir hastanesinde tedavisinin sürdüğünü söyledi. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nun girişimleriyle, TC İstanbul valiliği, İstanbul Bölge Kaymakamlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Mendeli, konuyla ilgili kendilerine bilgi verildiğini de kaydetti. Mendeli, genç kadının hastanede devam eden tedavi sürecini ise, “Şu anda İstanbul’da bir şehir hastanesinde mevcut sağlık sorunu ile ilgili tedavisi devam ediyor ve bu sağlık sorununun düzenlenmesinin ardından ilerleyen süreci doktorlar takip ederek bana da durumu ile ilgili bilgi verecekler. Ben birebir olarak doktorları ile görüşüyorum ve başka hastalıklarının olduğunu da söylüyorlar” sözleriyle aktardı. Doktorların vereceği raporlara göre, gerekli bilgileri Kıbrıs’ta ki ilgili bakanlığa ileteceğini de belirten Mendeli, şu an genç kadının tedavi sürecinde olduğunu ve beklediklerini söyledi. Mendeli ayrıca, “Sonraki sürece geçildiğinde ne olacağına KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı karar verecek” dedi.

Ne olmuştu?

YENİDÜZEN Gazetesi ‘İstanbul’daki bir parkta yaşam mücadelesi’ başlıklı özel haberle, Kıbrıslı Türk genç bir kadının ağustos ayından bu yana İstanbul’da bulunan bir parkta yaşadığını kamuoyuna duyurmuştu.

Yayınlanan haberin ardından, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmış ve konunun takipçisi olduklarını söylemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak aynı saatlerde YENİDÜZEN, genç kadının sabah 3.00 sıralarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Yaşanan tüm bu gelişmeler neticesinde bir sonraki gün ilgili bakanlık genç kadının sağlık durumu ile ilgili bir açıklama daha yaparak konunun takipçisi oldukları yönünde açıklama yapmıştı.

“Genç kadının tedavi sonrası sürecini de takip edeceğiz”

Genç kadının sağlık durumu ciddi