Uzlaşı sağlanamadı, süresiz grev devam edecek

YENİDÜZEN

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın (Petrol-İş), Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti.’de (K-PET) işten çıkarılmak istenen dokuz işçi için başlattığı süresiz grev üçüncü gününde devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uzlaşı sağlanması ve grevin sona erdirilmesi amacıyla bugün hem işveren hem de sendika temsilcileriyle görüştü. Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmeye Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Görüşmenin ardından YENİDÜZEN’e konuşan DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, henüz herhangi bir uzlaşının sağlanamadığını belirtti.

Sürecin tüm ayrıntılarını Bakan Hasipoğlu’na aktardıklarını ifade eden Kolozali, “Müzakereler sürüyor. Sayın Bakan, ilerleyen saatlerde bize geri dönüş yapacağını söyledi” dedi.

İşten çıkarma kararının geri çekilmesine kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Kolozali, “Süresiz grevimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.