Arif Özkıraç'ın 15 günlük yoğun bakım süreci sona erdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) geçirdiği iş kazasında ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan Arif Özkıraç, 15 günlük yoğun bakım sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkıraç, tedavisinin henüz tamamlanmadığını belirterek, bu nedenle ziyaretçi kabul etmediklerini duyurdu.

Özkıraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar, geçirdiğim kazadan dolayı 15 günlük yoğun bakım sürecim bugün itibarıyla sona erdi. Bu süreçte yanımda olan, arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Henüz tedavim tamamlanmadığı için misafir kabul etmiyoruz. Aynı zamanda telefon kullanamadığım için arama ve mesajlara cevap veremeyeceğim. Tekrardan arayan soran herkese çok teşekkürler.”