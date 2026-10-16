"Nüfusu bilmeden memleketi yönetemezsiniz!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Genç TV’de Meltem Sonay’ın konuğu olarak ülkenin nüfus yapısı, kamu hizmetleri, ekonomi ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede yaşayan fiilî nüfusun bilimsel yöntemlerle belirlenmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, yalnızca vatandaşların değil, üniversite öğrencilerinin, çalışanların ve kayıt dışı nüfusun da hesaplamaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nüfusun bilinmemesinin sağlıklı planlama yapılmasını engellediğini belirten Akansoy, “Nüfusu bilmeden planlama yapamaz, planlama yapmadan da bu memleketi yönetemezsiniz” dedi. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı rakamların önemli olduğunu ancak ülkenin gerçek nüfus yapısını ortaya koymak için daha kapsamlı verilere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Akansoy, nüfus tespitinin siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

“Vatandaşın eğitim hakkından, zamanından ve ekonomisinden çalınmasın”

Nüfus artışının özellikle sağlık ve eğitim alanlarında ciddi kapasite sorunları yarattığını söyleyen Akansoy, ulaşım dahil kamu hizmetlerinin planlanabilmesi için beş ve on yıllık nüfus projeksiyonlarının hazırlanması gerektiğini belirtti. Planlama eksikliğinin bedelini vatandaşların ödediğine dikkat çeken Akansoy, okullardaki kapasite yetersizliği ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıların ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Akansoy, “Vatandaşımın eğitim hakkından, zamanından ve ekonomisinden çalınmasın! Nüfusu doğru tespit etmek, yalnızca bir rakamı açıklamak değildir. İnsanların nasıl yaşayacağını, çocukların hangi koşullarda eğitim göreceğini, hastaların sağlık hizmetlerine nasıl ulaşacağını planlamaktır” dedi.

“Kurumlar koordinasyonsuz, ortak strateji eksik”

Kamu kurumlarının birbirinden kopuk çalışmasını, dijital altyapının etkin kullanılmamasını ve ortak bir yönetim stratejisinin bulunmamasını eleştiren Akansoy, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için somut hedefler belirlenmesi ve sonuçların denetlenebilir olması gerektiğini söyledi.

İyi yönetimin yalnızca yasalara uymakla sınırlı olmadığını kaydeden Akansoy, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararının esas alınması gerektiğini vurguladı. Kamu gücünün kişisel veya siyasi çıkarlar için değil, toplumun ortak yararı doğrultusunda kullanılması gerektiğini belirten Akansoy, CTP’nin kısa vadeli hedeflerini üç yıllık bir çerçevede ortaya koyacağını da açıkladı.

Yönetimde yapılacakların ve önceliklerin açıkça belirlenmesi gerektiğini ifade eden Akansoy, “Hedefleri belli olmayan, takvimi açıklanmayan ve sonuçları ölçülemeyen bir yönetim anlayışıyla ilerleyemeyiz” dedi.

“Üretim geriledi, dışa bağımlılık arttı”

Ülkenin ekonomik yapısına da değinen Akansoy, ihracat ve üretilen malların dış pazarlara ulaştırılması konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Üretimden uzaklaşılan ve tüketimin öne çıktığı bir ekonomik modelin sürdürülebilir olmadığını belirten Akansoy, dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Göç Yasası sonrasında kamu çalışanları arasında ortaya çıkan sorunların da değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Akansoy, öğretmenler, memurlar, mühendisler, mimarlar ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanılmasının önemini vurguladı.

“Tam gün eğitim için altyapı ve öğretmen şart”

Tam gün eğitim uygulamasının hazırlıksız biçimde hayata geçirilmemesi gerektiğini belirten Akansoy, öncelikle okul altyapısının güçlendirilmesi, öğretmen ihtiyacının karşılanması ve pilot uygulamalarla sürecin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Eğitim politikalarının somut ihtiyaçlara göre şekillendirilmesinin önemine dikkat çeken Akansoy, kalıcı başarının doğru planlama ve uygulamayla mümkün olacağını kaydetti.

Ülkenin geleceğinin günübirlik kararlarla değil, bilimsel veriler ve gerçekçi hedeflerle planlanması gerektiğini söyleyen Akansoy, nüfusun belirlenmesi, kurumlar arasında koordinasyon sağlanması ve kamu hizmetlerinin ihtiyaçlara göre düzenlenmesinin vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek açısından zorunlu olduğunu ifade etti.