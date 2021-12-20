“Şüpheli tavrı ve hareketleri ele verdi”

Kıbrıs’ın güneyinden Lokmacı geçiş noktasından kuzeye giriş yaptığı sırada narkotik polisin, tavır ve hareketlerinden şüphesi üzerine tutuklanan zanlı A.P’nin üzerinden 30 gram uyuşturucu çıktı.

Polis, gönüllü ifade veren zanlının söz konusu uyuşturucuyu başkasından alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakıp, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf ettiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A. P. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, zanlı A. P.’nin Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti. Özder, zanlının 16 Aralık tarihinde saat 21.35’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı geçiş noktasından kuzeye giriş yapan Kıbrıs’ın güneyinde sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının omuzunda asılı vaziyette bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde dıştan kahverengi renk koli bandına sarılı şeffaf renk poşet içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi başkasından alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakıp, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf ettiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya müdahale etme olasılığı bulunduğundan 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.