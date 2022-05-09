Sucuoğlu: “İsmin bugün belli olması sürpriz oldu”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak hükümeti kurma çalışmaları için isim belirlediğini ifade ederek, “Ya Ünal (Üstel) ya da Hasan (Taçoy) olacaktı. İsimler belliydi ama ismin bugün saat 5:30’da belli olması sürpriz oldu” dedi.

Sucuoğlu UBP MYK’nın Çarşamba günkü PM toplantısında görevlendirmenin yapılması için tavsiye kadarı aldığını ifade ederek, Çarşamba günü Ünal Üstel’in hükümet kurma çalışmaları için parti tarafınca da görevlendirileceğini açıkladı.

Ersin Tatar’ın Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak görevlendirmeyi yaptığını kaydeden Sucuoğlu, gelişmenin kendisine önceden bildirildiğini açıkladı.