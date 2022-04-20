Sucuoğlu: “Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden alabilseydi planlanan indirimlerle de ilgilenecektik”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, MYK toplantısının ardından açıklama yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden alabilseydi bugün hemen başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözecektik, planlanan indirimlerle de ilgilenecektik” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, kritik MYK toplantısının ardından basına bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, hükümetin çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine vurgu yaparak, hükümet ortakları ile öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun geniş tabanlı hükümet vurgusu yapmasına da dikkat çeken Sucuoğlu, “Gerçekleşir mi bilemem ama bizim bir engelimiz yok” dedi.

“UBP’siz hükümet formülü yok” diyen Sucuoğlu, bu zorlu süreçte UBP’nin hükümet kurma görevini üstleneceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kıbrıs