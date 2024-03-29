“Suçlular kim olursa olsun cezalandırılmalıdır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora, son dönemde ülkemiz gündeminde önemli bir yer tutan “usulsüzlük” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı, hem UBP-DP-YDP Hükümeti’ne, hem de muhalefete sorular sordu.

Yazılı bir açıklama yapan Baybora, “Soruşturmaların ileri aşamaya taşınarak suçluların her kim olursa olsun bedel ödeyerek cezalandırılmasının yakın takipçisi olacağız” dedi.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizde yaşanan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmaları Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan suç cennetini tüm çıplaklığıyla bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında birçok siyasinin isminin de anılması ülkedeki çürümüş düzeni gün yüzüne çıkarmıştır.

Bu yaşananlar geçmişe dayanmaktadır ve yeni değildir. Ülkemizde farklı dönemlerde bürokrat, milletvekili, bakan ve başbakan olarak görev yapan kişiler yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma iddialarıyla zaman zaman gündeme gelmiş fakat soruşturmalar neticelendirilmemiştir.

Son günlerde rüşvet ve yolsuzluk kapsamında yapılan soruşturma ve tutuklamaları gözlemlemekteyiz.

Soruşturmaların ileri aşamaya taşınarak suçluların her kim olursa olsun bedel ödeyerek cezalandırılmasının yakın takipçisi olacağız.

Hükümete ve muhalefete soruyoruz:

1. Hükümet ortağı bir milletvekili ile ilgili Kooperatif Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası yönetim kurulu başkanı olduğu dönemlerde verilen usulsüz ve geri ödenmeyen kredilerle ilgili soruşturma açıldı mı?

2. 2016 yılında devlet laboratuvarı ile ilgili polis soruşturması ve sayıştay raporu ile ilgili ne yapıldı?

Yıllarca üstü kapanmaya çalışılan devleti zarara sokan bu konular hakkında ivedi olarak girişim başlatılması ve sonuçlandırılmasını bekliyoruz."