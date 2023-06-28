Stewart yabancı büyükelçilere bilgi verdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün Kıbrıs'ın güneyindeki diplomatlarla bir araya geldiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Güney Kıbrıs’ta görev yapan yabancı diplomatlara Barış Gücü’nün faaliyetleri ve BM Güvenlik Konseyi’nde yapacağı görüşmeler öncesinde bilgi veren Stewart 12 teknik komitenin adadaki yangın veya deprem gibi krizlerin yönetilmesi gibi meselelerin göğüslenmesindeki öneminin altını çizdi.