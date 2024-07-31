“Standartlara uygun olmayan fiş ve adaptörlerin kullanılması istenmeyen kazalara ve yangınlara yol açabilir”

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrikten kaynaklanan kazalarla ilgili yaptığı açıklamada, standartlara uygun olmayan fiş ve adaptörlerin kullanılmasının istenmeyen kazalara ve yangınlara yol açabileceğine dikkat çekerek, uzatma kablolarının kullanımı ve elektrik tesisatı ile cihazları üzerinde yetkin olmayan kişilerin yapacağı müdahalelere ilişkin uyarılarda bulundu.

EMO Başkanı Mehmet Toycan imzasıyla yapılan açıklamada, elektrikten kaynaklanan kazalar ve akabindeki ölümlerden duyulan üzüntü dile getirildi, bu olayları önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Elektrikli cihazların prize bağlanacak fişinin ülke standartlarına uygun bir fiş veya sabit adaptör ile sonlandırılmış olmasının hayati önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, “Standartlara uygun olmayan fiş ve adaptörlerin kullanılması koruyucu iletkenin sürekliliğini engelleyebilmekte, aşırı ısınma gibi ciddi riskler yaratabilmekte ve bu durumlar, istenmeyen kazalara ve yangınlara yol açabilmektedir. Prizlerin aşırı yüklenmesi, yani bir prize birden fazla yüksek güç tüketen cihazın aynı anda ve sürekli çalışır durumda bağlanması, aşırı ısınmaya ve yangına neden olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Uzatma kabloları ile ilgili de uyarılarda bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

“Uzatma kablolarının birden çok amaç için farklı farklı yerlerde kullanılması uzatma kablosunun dış veya iç yapısında deformasyona veya bağlantılarında gevşemelere neden olabilmektedir, bu sebeplerden ötürü kullanılacak uzatma kablolarının hem gözle görünür bir bozulması var mı kontrol edilmeli hem de aşırı yüklenmelerinden kaçınılmalıdır. Yakın zamanda uzatma kablosuna bağlanan kaynak cihazı nedeniyle çıkan yangın, bu tür risklerin ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bu tür kazaların önlenmesi amacıyla, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından elektrikli cihazların BS 1363 standartlarına uygun 3'lü fiş ile ithalatı ve satışı konusunda sıkı kurallar getirilmiştir. Bu kurallar, güvenlik standartlarını karşılamayan ürünlerin piyasaya sürülmesini engelleyerek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için atılan önemli adımlardan biridir.”

“Arızalar yetkili ve sertifikalı kişiler tarafından kontrol edilmeli”

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan elektrik tesisatlarında veya cihazlarda herhangi bir kırılma, aşırı ısınmadan kaynaklı bozulma veya arıza tespit edildiğinde tesisat ve cihazların yetkili ve sertifikalı elektrik mühendisleri, müteahhitleri veya teknik personeller tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik tesisatı ve cihazları üzerinde yetkin olmayan kişilerin yapacağı müdahaleler, sorunun daha da büyümesine ve hatta can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep olabilmektedir. Diğer yandan, özellikle eski ve uzun yıllardır kullanılmakta olan binalarda veya kullanıcısı sürekli değişen ev ve işletmelerde, elektrik tesisatlarının yine yetkili ve sertifikalı uzamanlar tarafından periodik olarak kontrol edilmesi önemlidir. Elektrik tesisatlarının düzenli denetimlerinin yapılması, gerektiğinde profesyonel destek alınması ve standartlara uygun ekipman kullanılması, hepimizin güvenliği için vazgeçilmez unsurlardır. Bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bir planlamanın yapılması elzem bir durumdur."

regülasyonlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olunduğu da kaydedildi.