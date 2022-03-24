Soruşturma başlatıldı, KTÖS eylem ve grevi askıya aldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora, Cihangir-Düzova İlkokulu’nda başlatılan eylem ve grevi, ilgili kişi hakkında soruşturma başlatıldığından askıya aldıklarını açıkladı.

Baybora, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kişiyle ilgili soruşturma başlatmasından dolayı askıya alınan eylem ve grevin, oluşacak olan herhangi bir olumsuz durumda açıklama, yeniden gündeme getireceklerini kaydetti.

KTÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cihangir-Düzova İlkokulu’nda görevlendirmiş olduğu okul hademesinin okuldaki çalışma barışını bozduğu gerekçesiyle 21 Mart Pazartesi eylem ve grev başlatmıştı.