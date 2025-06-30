“Sorunların çözülmemesi halinde 2 Temmuz’dan itibaren süresiz grev gündemde”

EL-SEN, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) önünde düzenlediği basın açıklamasında, kurumda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sendika, problemlerin giderilmemesi halinde süresiz grev dahil her türlü yasal hakkın kullanılacağını bildirdi.

El-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, yönetimin yasaları, tüzükleri ve toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini, iş sağlığı ve güvenliği konularında ihmaller yaşandığını söyledi. El-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ise teknik arızalar, ihale usulsüzlükleri ve liyakat eksikliklerine dikkat çekti.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise maaş kesintileri başta olmak üzere sorunların çözülmemesi halinde süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılacağını belirtti.

Elsen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever:

"Yasalar, tüzükler ve toplu iş sözleşmesi son bir yılda 49 kez ihlal edildi"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) önünde basın açıklaması yapan El-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Müdüriyet ve Yönetim Kurulu’nun yasaları, tüzükleri ve toplu iş sözleşmesini yalnızca son bir yılda 49 kez ihlal ettiğini söyledi.

Peksever, “KKTC’de hukuk düzeni iptal edilmemiş, yasa ve tüzükler askıya alınmamışsa ‘yaptım oldu, kimseye de hesap vermem’ keyfiliğini alışkanlık haline getiren bu yönetimin, yasaları yok sayarak halkın malı olan KIB-TEK’i kafasına göre idare etmesi önce KIB-TEK emekçileri, sonra da mal sahibi halk tarafından sineye çekilmeyecektir.” dedi.

Çalışanların can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten Peksever, kurumun bugüne kadar iş kazalarında sekiz görev şehidi verdiğini, son bir yılda dört iş kazasında yaralanan çalışanlara karşı ise zorunlu sorumlulukların yerine getirilmediğini ifade etti. “Yönetimin sorumsuz kararları hatırına daha fazlasını vermeyeceğiz.” dedi.

Yüksek riskli işlerde çalışan emekçilerin haklarının yok sayıldığını söyleyen Peksever, kıdem tazminatı ödememekte direnen yönetimi eleştirerek, “Yönettiği kurumun emekçilerinin haklarını ihlal edenler ne kuruma ne de çalışanlarına saygı duymadıklarını göstermektedir.” diye konuştu.

Teknik yeterliliği olmayan çalışanlara enerji akışıyla ilgili işlemlerin zorla yaptırıldığını vurgulayan Peksever, mevzuata aykırı görevlendirmelerle hizmet şemasının bozulduğunu, geçici olması gereken görevlendirmelerin kalıcı hale getirildiğini ve bu durumun hizmetlerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

“El-SEN olarak sendikal haklarımızı ve tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağız. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı sessiz kalmayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” Diye konuştu.

Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Şebekede çöküş, ihalede yolsuzluk, çalışanlarda hak gaspı var”

El-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında kurumda yaşanan ciddi sorunları gündeme taşıdı. Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un geçtiğimiz hafta bir kadın basın emekçisini telefonla tehdit edip hakaret ederek taciz ettiğini belirterek, bu olayı şiddetle protesto ettiklerini ve Uzun’un özür dilemesini beklediklerini söyledi.

Tuğcu, KIB-TEK’te yaşanan teknik ve idari aksaklıkları şöyle özetledi:

“1 yıl önce Teknecik Elektrik Santrali’nde Başbakan Ünal Üstel ile bir tartışma yaşadık. O zaman da santral dökülüyordu, bugün de aynı. Termik santralin türbin soğutması geçici bir fanla yapılıyor. Her an çökme riski var. Aylardır yıldırımsavarın bakır kablosu yerde. Yıldırım düşerse tüm sistem çöker, bu da 95 megavatlık enerji kesintisi anlamına gelir. Bu kadar basit bir işi bile yapmaktan acizler.”

Başbakanın 110 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını iddia ettiğini hatırlatan Tuğcu, “Fotoğraflar ve sahadaki durum bunun aksini gösteriyor.” dedi. Diesel jeneratörlerin durumu hakkında da bilgi veren Tuğcu, “Bir tanesi kırık, ikisinin bakım saati çoktan dolmuş. Geri kalanı yarım yamalak çalışıyor. 2020’den beri yapılmayan soğutma sistemi ihalesi nedeniyle üretim düşecek. Mobil jeneratörlerden ise sisteme sadece 72 megavat bağlanabiliyor. Kurum bu jeneratörlerle saatte 184 bin dolar zarar ediyor.” şeklinde konuştu.

Elektrik arzının tehlikede olduğunu söyleyen Tuğcu, “Teknecik ve Aksa toplam 412 megavat verebiliyor. Pikler yükseliyor, bu rakam 380’e indi. Temmuz ve ağustos gelmeden risk büyüyor. Santraller hazır deniyor ama bu doğru değil.” dedi.

İş güvenliği konusunda da yönetimi eleştiren Tuğcu, “8 görev şehidi verdik. Bu nedenle Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da dahil olmak üzere herkesle görüştük, yazılar yazdık ama hiçbir önlem alınmadı.” ifadelerini kullandı.

Şebeke sistemindeki voltaj sorunlarına ve elektrikli aletlerin yanmasına dikkat çeken Tuğcu, “Şebeke analizi hâlâ yapılmadı. Güneş enerjisi 180 megavata ulaştı ama hâlâ ayrıcalıklı kişilere lisans veriliyor. Bu ülkede elektrik satma yetkisi sadece KIB-TEK’tedir.” dedi.

İhale süreçlerinde büyük yolsuzluklar yaşandığını belirten Tuğcu, sayaç ihalesine dair şikâyetlerinin Sayıştay tarafından da doğrulandığını söyledi. “Adrese teslim ihalenin firması değişiyor ama müdür aynı müdür. 700 bin euro vatandaşın cebinden hortumlandı.” dedi.

Liyakat sorununun da kurumda ciddi şekilde hissedildiğini belirten Tuğcu, “126 çalışanın maaşı, denetim yapılmadığı için haksız yere kesildi. Sorumlu kişi Başbakan talimatıyla atanan, hizmet şemasına uymayan bir mühendis. Personel, geçici kadroda, kadrosuz ve yetkisiz çalıştırılıyor.” ifadelerini kullandı.

“Biz lütufta bulunmuyoruz, KIB-TEK’te liyakat istiyoruz.” diyen Tuğcu, çözümün siyasetten bağımsız, özerk bir KIB-TEK yapısından geçtiğini vurguladı. “Kurum, bu işi bilen uzman kişilerce yönetilmelidir. Siyasetin denetlediği ama doğrudan yönlendirmediği bir yapı talep ediyoruz.” dedi.

Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Sorunlar çözülmezse süresiz grev gündemde”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK önünde gerçekleştirilen eylemde yaptığı açıklamada kurum yönetimini eleştirerek, yaşanan sorunların çözülmemesi halinde sendikal eylemlerin sertleşeceği uyarısında bulundu.

Bıçaklı, “KIB-TEK’teki yönetimin ve genel müdürün görevi bu kurumu doğru dürüst yöneterek ülkeye sağlıklı ve sürekli hizmet vermektir.” dedi. Üç ay önce bir toplantıda yaşananları da aktaran Bıçaklı, “Bu sıkıntıları çözmek için bana müsaade edin dedi ve toplantıdan ayrıldık. Aradan üç ay geçti, bir kalem oynatılmadı. O sıkıntıların üstüne yenileri eklendi.” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kurumu düzlüğe çıkarmak ve vatandaşa kaliteli hizmet vererek en ucuz elektriği sağlamak olduğunu vurgulayan Bıçaklı, çalışanların maaş kesintileriyle ilgili de sert konuştu. “126 kişinin maaşından kesinti yapılmış. Tespitiniz nedir? Varsa tespit getirin, maaşından kesin; itirazımız yok. Ama adamı sabahlara kadar çalıştıracaksın, sonra maaşını keseceksin.” dedi.

Yönetimin kendilerine iletilen sorunları çözme sorumluluğu taşıdığını belirten Bıçaklı, “Size verdiğimiz sıkıntıları bir bir çözeceksiniz. Bunları çözmezseniz 2 Temmuz’dan itibaren süresiz grev dahi gündemdedir.” uyarısında bulundu.

Bıçaklı açıklamasını, “Çağrım net. Bu yanlışlardan vazgeçin. Sıkıntılar varsa beraber çözelim. Yıllardır bu kurumu batırıp satmak isterler. Asıl amaçları budur.” diye konuştu.