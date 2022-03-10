Sonan: “Baştan beri var olan müdahaleler artık gözümüzün içine sokularak yapılıyor”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Kabinedeki bu değişikliğin, UBP’nin kurultay sürecinde yaşananların bir devamı olarak görülebileceğini söyleyen Siyaset Bilimci ve akademisyen Sertaç Sonan, “burada altı çizilmesi gereken nokta, en baştan beri siyasal hayatımızın bir parçası olan bu tür müdahalelerin, son birkaç yılda daha pervasızca, daha gözümüzün içine sokularak yapılır hale gelmiş olmasıdır” dedi. Sonan şöyle devam etti: “Tüm bu yaşananlar bize, ülkemizde siyaset yapılabilecek alanın ne kadar daraldığını gösteriyor. Partisinin liderliğini ve genel seçimi kazanan bir Başbakanın, son derece sembolik bir Bakanlık koltuğunda hangi arkadaşının oturacağına karar vermesine dahi müsaade edilmemesi düşündürücüdür. Bunun sadece mevcut hükümetin değil, KKTC’nin meşruiyetini tartışmaya açacak bir şey olduğu açıktır”.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

Sözen: “Yaşananlar rezillik, siyasetin yüz karası…”

Esendağlı: “Hukukçudan öte, bir vatandaş olarak hakarete uğramış ve değersizleştirilmiş hissediyorum”

Bozkurt: “Buradaki insanların iradesini yok sayarak, onların üzerine basarak bir müdahale yapıldı…”