Esendağlı: “Hukukçudan öte, bir vatandaş olarak hakarete uğramış ve değersizleştirilmiş hissediyorum”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Bu olayı bir hukukçu olarak değil, seçimlerde oy kullanan bir yurttaş olarak değerlendirdiğini söyleyen Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bir vatandaş olarak yaşananlardan dolayı üzgün ve endişeli olduğunu dile getirdi.

Esendağlı şunları aktardı: “Seçim yapıldı, hükümet kuruldu, Meclis’ten güvenoyu alındı ancak üzerinden 2 hafta geçmeden, Türkiye Hükümeti kaynaklı bir müdahale ile Bakan değişikliğine gidildi. Üstelik de müdahaleye uğrayan, T.C hükümetiyle Kıbrıs politikası konusunda yüzde 100 uyumlu hareket eden bir hükümet veya parti. Görünen odur ki adım adım, seçimden “iktidar” olarak çıkmış bir partinin bakanlar kurulu üyelerini seçecek kadar bile iktidarının kalmadığı bir noktaya geldik veya getirildik. Çok üzgün ve endişeliyim. Vatandaş olarak hakarete uğramış ve değersizleştirilmiş hissediyorum”.

“Bu müdahale sonrası hükümet olanları açıklayarak, gerekirse istifa etmeliydi…”

Bu hakaretin esas muhatabı olan ‘seçilmişlerin’ hiçbir tatmin edici açıklama yapmadan ‘hükümetmiş gibi’ davranmaya devam etmelerini yadırgadığını da ifade eden Esendağlı, bu müdahale sonrası iktidardakilerin yaşananları açıkça anlatıp istifa etmesi gerektiğini savundu. Bu şekilde yürütülecek bir hükümetten fayda gelmeyeceğini de iddia eden Esendağlı, “bu kadar hoyratça yapılan müdahale ile bakanlık koltuğuna oturmayı kabul eden bir kişinin ise, bu topluma en büyük kötülüğü yaptığını düşündüğümü belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

Siyasetçiler, siyaset bilimciler ve toplumun önde gelen kesimleri konuyu YENİDÜZEN’e yorumluyor-

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Bozkurt: “Buradaki insanların iradesini yok sayarak, onların üzerine basarak bir müdahale yapıldı…”

Berova: “Yapılan değişiklik tamamen Başbakan’ın tasarrufundadır…”

Talat: “Eğer Türkiye’nin bir müdahalesine boyun eğerseniz, arkası hiç bitmez”