“Son şakayı yaptın Süleyman abi”

Hayatını kaybeden gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün sürekli gittiği mekanlardan biri olan Bugabuga Bar sahipleri, Ergüçlü’nün sürekli oturduğu masayı çiçeklerle donattı. Masaya bir bardak bira ve çiçekler eşliğinde “Son şakanı yaptın Süleyman abi” yazdılar.

Foto: Burhan Canbaz