Sokakta üzerinde arama yapılan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da, tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar A.D. ve S.I. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 25 Eylül tarihinde, Lefkoşa’daki Zahra Sokak üzerinde 24 yaşındaki zanlı A.D.’nin üzerinde arama yapıldığını ve cebindeki sigara kutusu içerisinde tütünle karışık 2 gram madde bulunduğunu aktardı.

Polis, olay yerinde ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak için tasarlanan bir pet şişenin de bulunduğunu ve emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Yapılan sorguda zanlının, söz konusu maddeyi Lefkoşa’da 22 yaşındaki S.I.’dan aldığının tespit edildiğini aktaran polis, zanlı S.I.’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği her iki zanlının da ikametgahlarında yapılan aramada herhangi kanunsuz bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlılardan uyuşturucu testi için 10cc kan alınıp devlet labaratarına gönderilmek için gerekli yazışmaların başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.