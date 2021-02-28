Sivil Toplum’dan kültürde ‘tüzük’ isyanı

Çok sayıda sivil toplum örgütü, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından, Derneklere Yardım Tüzüğü’nde gerçekleştirilen tüzük değişikliğini kesinlikle kabul etmeyeceğini kamuoyuna duyurdu.



54 örgüt bu amaçla “Sivil Toplum Gönüllüleri” adı altında bir inisiyatif oluşturdu.



İnisiyatif adına pandemi koşullarını da dikkate alarak iki temsilci Kani Kanol ve Prof. Dr. Şevket Öznur, geçtiğimiz Cuma günü Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette 54 örgütün imzalamış olduğu dilekçe Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sunuldu.



Amcaoğlu’nun görüşmede “tüzük değişikliğiyle sivil toplumdan seçimle gelen Temsilcilerin, Kültür Dairesi Müdürü tarafından atanması” kararının tekrardan gözden geçirileceğini söylediği belirtildi.



“Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun toplantıya çağrılacağı” belirtilen açıklamada, böylece bu tüzükle ilgili pratikte yaşanan sıkıntıların giderilmesi için tüzük değişikliğinin yeniden ele alınarak düzenleneceği ifade edildi.

İŞTE O BİLDİRİ

Sayın Bakan,

Bizler aşağıda imza sahibi kültür sanat dernekleri ve kültür sanat insanları, bakanlığınız yasası altında yer alan Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, E.S.(K-I)219-2021 karar numarasıyla 16.02.2021 tarihinde yapılmış olan aşağıdaki değişikliği:

"(G) Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından sanat dallarına göre ve aşağıdaki alt bentlerde belirtilen alanlan kapsayacak şekilde, konularında uzman kişilerden görevlendirilecek veya seçilecek beş kişi, (a) Edebiyat alanından bir, (b) Müzik alanından bir, (c) Sahne(gösteri) sanatları alanından bir, (d) Görsel sanatlardan bir, (e) Halkbilimi ve araştırmacılardan bir temsilci."

Kesinlikle kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Kasım 2004 tarihinden bugüne kadar devlet olanaklarının eşit ve adil paylaşımı konusunda örnek teşkil etmek üzere kurgulanan bu tüzükte yer alan:

“a)Kültür Sanat Danışma Kurulu’nca, sanat dallarına göre ve aşağıdaki alanları kapsayacak şekilde, konularında uzman kişilerden görevlendirilecek veya seçilecek beş (5) kişi: (a) Edebiyat alanından bir, (b) Müzik alanından bir, (c) Sahne(gösteri) sanatları alanından bir, (d) Görsel sanatlardan bir, (e) Halkbilimi ve araştırmacılardan bir temsilci."

Maddesinde projeleri değerlendirecek “Değerlendirme Komisyonu”, kültür sanat derneklerinden, demokratik seçimle oluşturulan “Kültür Sanat Danışma Kurulu” tarafından görevlendirilen veya seçilen sivil toplum temsilcileri yerine, Kültür Dairesi Müdürü tarafından görevlendirilecek veya seçilecek diğer bir deyişle atanacak kişilerle değiştirilmiştir.

“Değerlendirme Komisyonu’nda” mevcut tüzüğe göre Bakanlığınızca görevlendirilen 8 üye ile Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından demokratik seçimle belirlenen 5 üye, yıllardır uyumlu ve uzlaşı içerisinde çalışmaktaydı. Şimdi bunca zorluğun yaşandığı pandemi koşullarında, sivil toplum ve devletin dayanışma ve yardımlaşma içinde ayakta kalma mücadelesi vermesi gerekirken, ne Kültür Sanat Danışma Kurulu ne de diğer sivil toplum örgütleriyle hiçbir şekilde istişare edilmeden, yangından mal kaçırırcasına böylesi bir değişikliğe gidilmesini, şiddetle kınıyoruz ve protesto ediyoruz.

Değiştirilen tüzük, devlet olanaklarının, yetkili kişilerin iki dudağı arasından çıkacak keyfi ve partizan kararlarla yürütülmesine alternatif, demokratik, katılımcı ve devlet-sivil toplum işbirliğini hayata geçiren bir tüzük olarak kurgulanmıştır. Ancak yıllar içinde uygulamada ortaya çıkan eksiklikleri gidermenin yolu, kesinlikle sivil toplum temsilcilerinin karar alma süreci dışına atılması olamaz. Tam tersine yasayla kurulmuş olan Kültür Sanat Danışma Kurulunda ayrıca konuyla ilgili diğer sivil toplum örgütleri ve alanın uzmanlarıyla yürütülecek değerlendirme ve çalışmalar sonucunda ortak akılla alınacak kararlarla yapılacak değişikliklerle olmalıydı.

Bu koşullar altında en son istediğimiz şey, zaten dünya kadar sorunla boğuşmakta olan hem sizlerin hem de bizlerin, hiç gerek yokken böylesi bir tartışma ve kavga içine girmesidir. Bize göre şeffaflık ve sivil toplumun katılımı açısından da, kabul edemeyeceğimiz çok büyük bir yanlış yapılmıştır ve bu yanlış, acil olarak düzeltilmelidir.

Bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Aşağıdaki örgütler adına

Harf sırasında göre örgütler:

AKADEMİ SANAT DERNEĞİ - AKDER -ALAYKÖY FOLKLOR DERNEĞİ -ALPAY VOLKAN KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ -ALZHEİMER DERNEĞİ -AVSAD -AYDER -BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ -ÇATALKÖY’Ü GELİŞTİRME VE KÜLTÜR DERNEĞİ-DİGEM -DÖRDÜNCÜ DUVAR KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE DERNEĞİ -EMAA -ENVISION DIVERSITY -EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ -FOGEM - FOLKDER -GASAD -GENÇ YETENEKLER PRODUCTION -GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ -GİRNE GENÇLİK MERKEZİ -GÖÇ-TAŞ -GÜKAD- GÜSAD -HASDER -İGEM -İKYD -ISDER -K.T. KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - KAYAD -KAYDER -KIBHAD -KIBRIS AB DERNEĞİ -KIBRIS KAĞIT SANATÇILARI DERNEĞİ -KIBRIS POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ -KIBRIS SANAT DERNEĞİ -KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ -KIBRIS TÜRK FRANSIZ KÜLTÜR DERNEĞİ - KTÜKD -KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ KUİR KIBRIS DERNEĞİ -KUZEY KIBRIS SERAMİKÇİLER DERNEĞİ -MEHMETÇİK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ -MKD Mağusa Kültür Derneği -NICOSIA NEW GENERATION LIONS KULÜBÜ -Özgür Adımlar Kültür ve Sanat Derneği -SECDER -SİVİL TOPLUM İNSİYATİFİ -SONARE ÇOKSESLİ KOROLAR DERNEĞİ - TUFAD -ÜÇÜNCÜ TOPLUM FORUMU -YENDER -YUDER