Sıva işi yaparken dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü

Gemikonağı’nda bir inşaatta dün yaşanan "iş kazası"nda bir işçi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 8.00 sıralarında, Gemikonağı’ndaki bir apartman inşaatında iskele üzerinde çalışan 50 yaşındaki Mahmut Akalan, sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip, beş metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Akalan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sağ kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.