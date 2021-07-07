“Şirketi Kıbrıs'ta kurduğum şirket üzerinden yönettim”

Türkiye’deki “Çiftlik Bank vurgunu davası” sanığı ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı. Aydın’ın ifadesinde, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söylediği öğrenildi.

Aydın'ın ifadesinde, “Çiftlik Bank projesini” öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

SÖZCÜ Gazetesi’nin haberine göre; “Aydın'ın ifadesinde, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattığı bilgisine ulaşıldı.”