Şimdi de Bütçe Krizi

KKTC Bütçesi için ilk kez ‘sirküler’ yöntemle Bakanlar Kurulu’ndan imza toplandı, ancak, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ulaşılamadığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı 2022 yılı bütçesini Bakanlar Kurulu’na gönderdi ancak henüz onaylanmadı, Meclis’e sevk edilmedi.

Anayasaya göre bütçe tasarısı, Bakanlar Kurulunca mali yılbaşından en az iki ay önce Cumhuriyet Meclisine sunulması gerekiyor.

Bu süre pazar günü tamamlanacak.

Anayasa ne diyor?

Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması, Görüşülmesi ve Kabulü Madde 92

(1) Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.

(2) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir.

(3) Bütçe yasasına, bütçe ile ilgili kurallar dışında hiçbir kural konulamaz.

(4) Bütçe tasarısı, Bakanlar Kurulunca mali yılbaşından en az iki ay önce Cumhuriyet Meclisine sunulur.

(5) Bütçe Komitesi, en geç bir ay içinde, bütçe konusundaki çalışmalarını tamamlar.

(6) Milletvekilleri, bütçe tasarısının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, giderleri artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

(7) Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen bütçe yasasının on gün içinde Resmi Gazete'de yayımlar.