Sigortalar’da 13 milyon TL’lik kaynak arayışı

Ayşe GÜLER

Hükümetin kamu maliyesindeki ‘iç borç yükü’ giderek derinleşiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Sigortalar Dairesi’nde prim ödemeleri için oluşan 13 milyon TL’lik ‘eksik’ kaynak, yeni bir iç borçlanmanın da kapısını araladı.

Daha önce kamudaki maaşlar için 3 farklı tarihte, toplam 135 milyon TL değerinde iç borçlanma yapılsa da eksik kaynağın gündeme gelmesi, Maliye Bakanlığı’nın ödeme yükü daha da derinleştirdi.

Özellikle Covid-19 nedeniyle yaşanan ‘pandemi’ye bağlı kapanma sürecinde Hükümet’in ‘ekonomik paket’ çerçevesinde işveren ve çalışanlara verdiği

maaş desteğin son taksitinin ödenmesi için gerekli kaynağın bulunamaması halinde devlet yeniden iç borçlanma yolu tercih edecek. Böylelikle daha önceden gelen 135 milyon TL iç borçlanmanın yükü, 148 milyon TL’ye çıkacak.

prim ödemelerindeki son taksite yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda kaynak arayışı başladı.

Bakanlıkta şu an için ihtiyaç duyulan rakam 45 milyon TL. Ancak Maliye Bakanlığı tarafından bakanlığa aktarılacak miktar 32 milyon TL.

Yaklaşık 13 milyon TL’lik kaynakla ilgili yol haritasına yönelik arayış sürüyor.

Prim ödemelerine yönelik gerekli kaynağın bulunamaması halinde devlet yeniden iç borçlanma yolunu tercih edecek.

Böylelikle daha önce maaş ödemeleri için 3 farklı tarihte yapılan, toplam 135 milyon TL iç borçlanmanın yükü, 148 milyon TL’ye çıkacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki eksik kaynağa yönelik YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, borçlanma yoluna gitmeden farklı çözüm arayışları içerisinde olduklarını belirtse de “Vatandaşı mağdur etmemek yerine iç borçlanmaya gidilebileceğini ifade etti.

3 kez iç borçlanma: 135 milyon TL…

Şu anda devletin 3 farklı tarihte yaptığı ve vadesi dolmayan toplamda 135 milyon TL’lik iç borçlanması bulunuyor.

Merkez Bankası; 28 Ekim, 27 Kasım ve 30 Aralık 2020 tarihlerinde toplamda 135 milyon TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) İhalesi’ne çıktı.

Resmi internet sitesinde de duyurulan her 3 ihalelerin vadeleri sırasıyla 96 gün,189 gün ve 195 gün.

30 Aralık’ta 96 gün vade ile yapılan 57.5 milyon TL’lik iç borçlanmanın süresi 6 Nisan’da doluyor.

28 Ekim’deki 31 milyon TL’lik borçlanmanın vadesi 189 gün, süresi de 5 Mayıs’ta bitiyor.

Son olarak 27 Kasım’daki 46.5 milyon TL değerindeki iç borçlanmaya tanınan vade süresi 195 gün, 10 Haziran’da doluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman:

“İç borçlanmaya gidebiliriz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, göreve gelmelerinin ardından Covid-19 nedeniyle arka arkaya ödemeler yaptıklarını, taksitler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşandığını söyledi.

Çağman, Maliye Bakanlığı tarafından bakanlığa 32 milyon TL ek kaynak aktarımı yapılacağını ancak ödenmesi gereken miktarın 45 milyon TL olduğunu açıklayarak, aradaki farkla ilgili kaynak yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Çağman, borçlanma yoluna gitmeden farklı çözüm arayışları içerisinde olduklarını yineledi.

“Vatandaşı mağdur etmemek yerine iç borçlanmaya gidebiliriz” diyen Çağman, bu konudaki durumun ay sonunda netlik kazanacağını ifade etti.

Coronavirüsü nedeniyle ekonomik faaliyetleri aksamış olan işletmelere kolaylık sağlanması amacıyla işletmelere verilen prim ödemelerinin Şubat ayında yapılacağını söyleyen Çağman, bununla birlikte ‘özel sektör’ için İhtiyat Sandığı’ndan yapılan 2 bin TL kısmi ödemelerin son taksitinin de bu ay içerisinde verileceğini kaydetti.

Saner de ‘tedbir almak’ zorundayız demişti

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Ersan Saner de önceki gün tedbir almak zorunda olduğunu açıklamış, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kaynak aktarması gerektiğini kaydetmişti.

Saner, Covid-19 nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını da sözlerine eklemişti.