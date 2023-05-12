Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin annesi Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.

A+A-

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin annesi Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.

Seyyan Çelebi Dikmen Camisinde kılınan öğle namazı sonrası Dikmen Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Çelebi ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve sevenleri katıldı.

ct3a7656.jpg

Bu haber toplam 244 defa okunmuştur
Etiketler :