Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin annesi Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.
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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin annesi Seyyan Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.
Seyyan Çelebi Dikmen Camisinde kılınan öğle namazı sonrası Dikmen Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Çelebi ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve sevenleri katıldı.
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Etiketler : Seyyan Çelebi