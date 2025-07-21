Serdar Denktaş yeni partisinin adını açıkladı: TAM Parti

Serdar Denktaş, yeni siyasi parti kurma çalışmalarının sonuna geldiklerini ve partinin isminin “Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti)” olarak belirlendiğini duyurdu.

Denktaş, partinin adını ve logosunu kamuoyuyla paylaştı.

"Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi: TAM PARTİ"

Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut koşulların bir gerekliliği olarak, hayata geçirme sorumluluğu gösterdiğimiz yeni siyasi parti çalışmalarımızın sonuna yaklaşmaktayız” ifadelerine yer verdi. Parti kurucu üyelerinin ortak kararıyla belirlenen parti isminin “TAM Parti” olduğunu aktaran Denktaş, kısaltmanın “bütünlük, eksiksizlik, doğru an, doğru zaman, kesinlik ve netlik” gibi anlamlar taşıdığına işaret etti.

Parti logosunun zeytin ağacı olarak tasarlandığını belirten Denktaş, “Logomuz sadece bir görsel değil, bu toprakların insanı ve kültürüyle özdeşleşmiş, derin anlamlar taşıyan bir semboldür. Toprağa kök salmış bir zeytin ağacı olarak işlenmiştir” dedi.

"Partinin ana renkleri Ecevit mavisi"

Partinin ana renklerinin ise “Ecevit mavisi” ve siyah olduğunu belirten Denktaş, Ecevit mavisinin Kıbrıs Türklerinin toplumsal hafızasında özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, bu tonun “umudun, yeniliğin ve sosyal adaletin” sembolü olarak tercih edildiğini söyledi. Siyahın ise “gücün, liderliğin ve mevcut koşullara başkaldırının rengi” olduğunu ifade etti.

Partinin temel hedeflerinden birinin siyasetteki çürümüşlüğü ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Denktaş, “Adaleti yeniden inşa ederek; haksızlık, hukuksuzluk, sistemsizlik düzeniyle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş, partinin kadroları, tüzüğü, manifestosu, vizyonu ve projelerinin ise yakında yapılacak bir basın toplantısıyla açıklanacağını duyurdu.