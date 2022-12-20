Sendikaların hükümete tanıdığı süre yarın doluyor

Asgari ücret ve veri dilimlerinin yeniden düzenlenmesi konularında Üst’El Hükümeti’nden görüşme taleplerine yanıt alamayan kamuda örgütlü 12 sendika, sürenin yarın tamamlanacağını, yarına kadar görüşme çağrısı yapılmaması halinde grev ve eylemlilik sürecinin başlayacağını açıkladı.

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN ve KAMU-SEN adına ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuda örgütlü sendikalar olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması ve vergi dilimleri ile kişisel ve özel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi konuları ile ilgili görüşme talebimize hiçbir yanıt gelmemiştir. Hükümete sendikalarımızla görüşülmesi konusunda tanımış olduğumuz süre yarın mesai bitiminde tamamlanacaktır. Hükümet adına yarın mesai bitimine kadar sendikalarımıza herhangi bir görüşme çağrısı yapılmaması halinde başlatacağımız grevlerin ve eylemlerin sorumlusu Hükümet olacaktır.”