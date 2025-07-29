Sendikalardan örnek davranış

KTOEÖS, DEV-İŞ, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN, KTÖS ve KTAMS olarak, Limasol’daki yangın felaketi sonrası mağdur olanlar için PEO ile iş birliği içinde giysi ve ayakkabı bağışında bulunuldu.

PEO Limasol ofisine insani yardım malzemeleri bugün teslim edildi. Yapılan açıklamada, "Toplumlar arası yüksek dayanışma bir kez daha gösterildi" denildi.