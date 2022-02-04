Şehir Plancıları Odası: Mehmetçik İmar Planı ne oldu?

Şehir Plancıları Odası, Mehmetçik Belediye Meclisinde oybirliğiyle onaylanan Mehmetçik İmar Planı’nın neden hala yürürlüğe girmediğini sordu.

Odadan yapılan açıklamada, Mehmetçik İmar Planının “neden yürürlüğe girmediği, yasal süreci ve bu süreçte yaşananlar” anlatıldı.

“55/1989 İmar Yasası” tahtında hazırlanan İmar Planlarının, yine bu yasa altında çıkarılan Birleşik Kurul Tüzüğü uyarınca bir süreçten geçip, oluşturulan Birleşik Kurul tarafından onaylandığı belirtilen açıklamada, tarih tarih Mehmetçik İmar Planı ile ilgili yapılan toplantılar, Birleşik Kurul süreci, Mehmetçik Belediye Meclisi onay süreci anlatıldı.

Yargının sürekli “dur” emri verdiği Şehir Planlama Dairesi’nin, bu konuda da yasadışı çalışmalar yapmakla suçlayan Oda, Daire idaresinin Mehmetçik Belediyesiyle yasa ve tüzüklere aykırı plan yayınlatma çabasında olduğunu ileri sürdü.

Ekim ayında Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin bölgesi için hazırlanan planın yürürlüğe girmesi için son aşama olan Birleşik Kurul’a sunma davetinin yapılması istemiyle Bakanlık bahçesinde başlattığı çadır eylemine bizler de oda olarak destek verdiklerini da hatırlayan Oda, Sarıçizmeli’yi bu süreçte “yasa dışı bir şekilde planın değiştirilmesi için Daire idaresiyle birlikte çaba harcamakla” suçladı.

“Şehir plancıları olarak planın birleşik kurula sunulduğu şekliyle yürürlüğe girmesi için her türlü çabayı sarf edeceğimizi belirtmiştik. Ancak gelinen noktada yasalara aykırı şekilde o koşulların yerine getirilmesiyle ancak planın yürürlüğe girebileceği tarafımıza bildirildi” denilen Oda açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Dairede çalışan meslektaşlarımızın, tıpkı Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planında olduğu gibi yasadışı çalışmayı reddetmesi üzerine kamuda görevli olmayan meslektaşlarımıza bu koşulları yerine getirmeleri teklif edilmiştir. Hem meslek etiğimize hem de İmar Yasası ve Birleşik Kurul Tüzüğüne aykırı olan bu harekete karşı oda olarak sessiz kalmayacağımızı gerek planlı yaşama hakkımızı gerekse de mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını yargı yoluyla arayacağımızı bildirmek isteriz.Sırf belediye meclisi üyesi oldu diye, kendi arazilerinden daha fazlasının imara açılmasını koşul sunanlar ve bunlara çanak tutanlar yıllardır yapılan çalışmaların rafa kaldırılmasına, bir bölgenin daha plansız kalmasına ve belirsizliğin oluşmasına neden olmaktadır.”