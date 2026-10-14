Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Atan, mevcut sistemin tamamen iflas ettiğini vurgulayarak, radikal reformlar yapılmadığı sürece hiçbir siyasi partinin ülkeyi düzlüğe çıkaramayacağını söyledi.

Atan, Mayıs TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programına konuk oldu.

"Nüfus sayımı şart”

Ülkede sistemin tamamen çöktüğünü belirten Atan, acil bir nüfus sayımının şart olduğunu dile getirdi. Yapısal bir değişim gerçekleşmediği sürece yönetimde kimin olduğunun bir önemi kalmadığını ifade eden Kamu-Sen Başkanı, "Sistem değişmezse hangi parti iktidara gelirse gelsin bu ülkede hiçbir şeyin düzeleceğini düşünmüyorum. Bu sistemi yıkıp, sil baştan yapmamız gerekiyor" diyerek köklü bir reform çağrısında bulundu. Ayrıca denetim mekanizmalarının artırılması ve başkanlık sisteminin de masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

Siyasilerin her fırsatta ekonomik krizden dert yandığını ancak sıra tasarrufa geldiğinde adım atmadıklarını belirten Atan, vekil sayısının azaltılması gerektiğini söyledi. "Elli milletvekili bu ülkeye çok, otuz olması gerekir" diyen Atan, meclisin küçülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Halkın siyasete ve siyasetçiye olan güveninin ciddi şekilde sarsıldığını ifade eden Atan, bu güvenin yeniden kazanılması için net bir çözüm sundu: "Milletvekili dokunulmazlıkları tamamen kaldırılmalı, sadece kürsü dokunulmazlığı kalmalıdır."

"Seçim öncesi lale devri, seçim sonrası zam yağmuru"

Hükümetin seçim yasaklarına ramak kala attığı adımları ve istihdam girişimlerini sert bir dille eleştiren Atan, şu an ülkede bir "Lale Devri" yaşandığını ifade etti. Seçim öncesi her yolun mübah sayıldığı bir anlayışla hareket edildiğini savunan Atan, "Bazı şeyler seçime beş kala yapılıyor. Madem yapılabiliyordu, neden ocak ayından beri başlanmadı? Dört yılda yapılmayanlar yapılıyor. Eğer bu ülkede yılda bir seçim olsaydı, herhalde çok şey kendiliğinden düzelirdi" diyerek tepkisini ortaya koydu. Atan, bu rahatlığın faturasının seçimden hemen sonra arka arkaya gelecek zamlarla halka kesileceğini ifade etti.