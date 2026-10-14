Lefkoşa ve Lapta’da kaza: Bir yaralı, iki de tutuklu var
Lefkoşa ve Lapta’da dün ve bugün meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaralanırken iki sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Abdelrahman Ahmed Mohamed Shehata (E), yönetimindeki GL 277 plakalı araçla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç orta refüje ve refüjdeki ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Abdelrahman Hesham Hassan Mohammed'in (E) köprücük kemiği kırıldı. Mohammed, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavinin ardından taburcu edildi. Araç sürücüsü, sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.
Alkol testi için nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı
Öte yandan Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi'nde yönetimindeki JJ 386 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken 39 yaşındaki Kateryna Kotenko (K) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kotenko'nun aracı bir evin duvarına vururken kazada yaralanan olmadı.
Alkollü olan ve nefes örneği vermeyi reddeden Kateryna Kotenko tutuklandı.
Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.